Schweres Unwetter wütet auf der besetzten Krim, es gibt Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auch die besetzte Krim leidet unter den Unwettern. Lokalen Blogs zufolge hat der Orkan Bäume gefällt, Stromleitungen gekappt, der Sturm hat Strände überflutet und Gebäude in Meeresnähe überschwemmt, Dutzende von Siedlungen sind stromlos.

Sieben Menschen wurden durch den Sturm verletzt, einer wird vermisst, teilte das Katastrophenschutzministerium mit.

„Der Mann wurde während des Sturms in der Nähe von Sudak von einer Welle von der Uferböschung weggespült. Bevor er verschwand, war der 51-jährige Oleg aus dem Dorf Morskoje zu Fuß an der Azureküste unterwegs. Gegen 20:40 Uhr wurde er von der Welle mitgerissen. Rettungskräfte sperrten die Straße und suchen nach ihm, ohne Ergebnis“, heißt es in einem der Berichte.

Auf der Krim erreichte die Geschwindigkeit des Orkans 144 Kilometer pro Stunde. Etwa 200 Häuser wurden in Yevpatoria und dem Bezirk Saksky überflutet. Die Rettungskräfte evakuierten 311 Menschen, darunter 43 Kinder.