Um die schwierige Situation beim Gas zu verbessern, müssen die Marktbedingungen in der Branche sichergestellt werden, sagt ein Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Um die Gassituation in der Ukraine zu verbessern, müssen die Marktbedingungen auf dem Gasmarkt sichergestellt werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Kommentar von Andrij Zakrevsky, dem stellvertretenden Direktor der Vereinigung für Energie und natürliche Ressourcen der Ukraine.

„Von den ersten Tagen an habe ich darauf bestanden, dass es keinen Sinn hat, die ukrainische Gasproduktion hier in der Ukraine herunterzufahren. Das hat zu großen Verlusten geführt, d.h. Sie schätzen, dass wir nicht mehr von Schlägen getroffen werden, aber die Politik des Verbots von Gasexporten hat dazu geführt, dass sich private Unternehmen in den letzten drei Jahren nicht entwickelt haben. Mit anderen Worten, wir haben meiner Meinung nach etwa 2 Milliarden Kubikmeter Gas verloren, nur wegen der ungeschickten Politik der Regierung in Bezug auf Gasexporte“, sagte er.

Zakrevsky erklärte, dass die Ukraine im Sommer die Möglichkeit hatte, ihr überschüssiges Gas zu einem hohen Preis an Europa zu verkaufen und den Erlös in die Entwicklung ihrer eigenen Felder zu investieren.

Er betonte, dass zur Verbesserung der Gassituation die Preise auf dem ukrainischen Gasmarkt nach marktwirtschaftlichen Prinzipien gebildet werden müssen.

„Wenn wir den Markt jetzt laufen lassen, wenn wir ihm Exporte, Importe und die Sommerproduktion überlassen, wenn wir ihn in Ruhe arbeiten lassen, werden wir uns in einer Situation wiederfinden, in der sich alles auf dem Markt ausgleicht“, sagte er.

Zakrevsky fügte hinzu, dass der Ukraine andernfalls ein Gasmangel von 3-5 Milliarden Kubikmetern drohen könnte.

Zuvor hatte die provisorische Untersuchungskommission des Parlaments für Energie einen Gasmangel festgestellt, um den Winter zu überstehen.