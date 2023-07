Selenskyj äußerte sich zu dem Raketeneinschlag in Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Trümmerbeseitigung an der Stelle, an der eine russische Rakete eine Bildungseinrichtung in Sumy getroffen hat, ist abgeschlossen. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit und veröffentlichte am Sonntag, den 30. Juli, entsprechende Fotos auf seinem Telegram-Kanal.

„Zwei Menschen starben… Mein Beileid an die Familie und Freunde. Zwanzig Menschen waren von diesem Streik betroffen. Das Ausbildungsgebäude der Schule wurde völlig zerstört: vier Stockwerke wurden von der Rakete einfach weggesprengt. Schlafsäle, Häuser und sogar Kirchen- und Sonntagsschulgebäude wurden beschädigt“, schrieb der Staatschef.

Er fügte hinzu, dass 285 Personen an der Rettungsaktion und der Beseitigung der Trümmer in Sumy beteiligt waren. Der ukrainische Staatschef bedankte sich bei jedem einzelnen von ihnen.

„Russische Perverse liefern der Welt täglich Argumente dafür, dass nur die Niederlage Russlands und klare Sicherheitsgarantien für die Ukraine das Leben vor diesem Terror schützen können“, fügte Selenskyj hinzu.

Das Innenministerium zeigte die ersten Minuten nach dem Angriff auf Sumy