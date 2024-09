Selenskyj äußerte sich zu den Schüssen bei Trump

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Politische Gewalt hat nirgendwo auf der Welt Platz, und die Rechtsstaatlichkeit steht über allem, sagte das Staatsoberhaupt.

In der Ukraine ist man froh zu erfahren, dass der Kandidat für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten Donald Trump in Sicherheit ist und bei den Schüssen in der Nähe seines Aufenthaltsortes nicht verletzt wurde. Darüber schrieb der Präsident Wolodymyr Selenskyj im sozialen Netzwerk X am Montag, den 16. September.

„Ich bin froh zu wissen, dass Donald Trump in Sicherheit ist und nicht verletzt wurde. Die besten Wünsche für ihn und seine Familie. Es ist gut, dass der Verdächtige des versuchten Attentats schnell festgenommen wurde. Unser Grundsatz: Die Rechtsstaatlichkeit steht an erster Stelle und politische Gewalt hat nirgendwo auf der Welt einen Platz. Wir hoffen aufrichtig, dass alle in Sicherheit sind“, schrieb der ukrainische Staatschef.

Wir erinnern daran, dass es am 15. September in der Nähe des Golfclubs in Florida, in dem sich Trump aufhielt, zu einer Schießerei kam. Agenten des Secret Service bemerkten einen bewaffneten Mann und eröffneten das Feuer auf ihn. Er wurde später verhaftet.

Das FBI bezeichnete den Vorfall als „ähnlich wie ein versuchtes Attentat auf Trump“.

Der Festgenommene stellte sich als Ryan Wesley Routh heraus. Nach Angaben des Medienunternehmens hatte er nach der russischen Invasion in den sozialen Medien seine Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck gebracht.