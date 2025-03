Selenskyj über Trumps Besuch in der Ukraine: Es ist wichtig, dass er es will

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump ist immer bereit, in die Ukraine eingeladen zu werden. Allerdings ist es wichtig, dass er es auch will.

Laut einem Korrespondenten von RBK Ukrajina sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj dies während eines Zoom-Briefings für Journalisten.

Einer der Medienvertreter fragte den Staatschef, ob er den US-Präsidenten eingeladen habe, die Schrecken des Krieges mit eigenen Augen zu sehen.

Als Antwort auf diese Frage sagte Selenskyj, dass es für ihn wichtig sei, dass Trump und sein Team die Ukraine während des Wahlkampfes besuchen. Vor allem, um zu sehen, wie das Land lebt und was dort geschieht. Er wollte, dass der damalige US-Präsidentschaftskandidat mit dem Militär und der Zivilbevölkerung spricht, um dann seine eigenen Schlüsse zu ziehen.

Was den jetzigen Besuch betrifft, so ist der ukrainische Präsident jederzeit bereit, den amerikanischen Staatschef einzuladen, unser Land zu besuchen.

„All dies sind die richtigen Schritte, wir sind also offen, und ich werde ihn immer in die Ukraine einladen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Aber für mich ist es wichtig, dass er dazu in der Lage ist und es auch will“, sagte der Präsident.