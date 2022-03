Selenskyj hat Australien an die russische Straffreiheit für MH17 erinnert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Donnerstag, den 31. März, vor dem australischen Parlament und erinnerte Australien an die Straffreiheit Russlands für den Absturz von Flug MH17.

Der Präsident sagte, dass die Invasion der Ukraine hätte verhindert werden können, wenn Russland bestraft worden wäre.

„Ich denke, jeder von uns erinnert sich an die Tragödie von MH17, die von den russischen Besatzern abgeschossen wurde. Damals wurden 298 Menschen getötet. Wurden die Verursacher dieser Tragödie vor Gericht gestellt? Nein, sie verstecken sich in Russland und haben wahrscheinlich Sicherheitsgarantien von Russland erhalten. Hat Russland Entschädigungen an die Angehörigen der Toten gezahlt? Nein, sie bestreitet nach wie vor ihre Beteiligung“, sagte der Präsident.

Er betonte, dass die Fehler der Vergangenheit korrigiert werden müssen.

„Wie viele Tragödien wird Russland noch verursachen? Das ungestraft gebliebene Böse kommt ermutigt zurück. Wenn die Welt die Russische Föderation für ihre Taten im Jahr 2014 bestrafen würde, gäbe es die Schrecken in der Ukraine im Jahr 2022 nicht. Wir müssen dieses schreckliche Unrecht jetzt korrigieren“, sagte Selenskyj.

Er forderte Australien auf, sich an dem Programm zum Wiederaufbau der ukrainischen Regionen zu beteiligen.

„Wir laden die führenden Nationen der Welt, die führenden Unternehmen und die besten Experten ein, sich an dem Projekt zum Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen. Übernehmen Sie die Schirmherrschaft über eine Region, eine Stadt oder einen Wirtschaftszweig in unserem Land, der wiederaufgebaut werden muss. Ihr Staat hat unserem Land den besonderen Status eines gleichgesinnten Landes verliehen. Deshalb lade ich Ihr Land ein, sich unsere südlichen Regionen, unsere Schwarzmeer- und Asowsche Küste genauer anzusehen. Die Wiederherstellung unserer Häfen, die Entwicklung von Städten wie Cherson und die Wiederherstellung der ukrainischen Seeverkehrsindustrie können für Sie nach diesem schrecklichen Krieg ein besonderer Beitrag zur Stabilität sein“, sagte Selenskyj.

Er rief auch Australien dazu auf, der Ukraine mit Waffen zu helfen. „Sie verfügen über hervorragende gepanzerte Bushmaster-Fahrzeuge, die der Ukraine erheblich helfen können. Und auch andere Ausrüstung und Waffen, die unsere Position stärken können“, sagte er.

„Und ich hoffe, dass sich die ukrainische Gemeinschaft in Australien, unsere starke ukrainische Gemeinschaft, daran beteiligen wird. Sie werden uns jetzt genauso stark unterstützen wie in den vergangenen Jahren“, sagte Selenskyj.