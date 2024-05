Selenskyj berichtete über den Abschuss einer russischen Su-25

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Hätten wir angemessenere und modernere Luftabwehrsysteme und Flugzeuge, wäre die russische Luftflotte bereits genauso gescheitert wie ihre Schwarzmeerflotte, versicherte der Präsident.

Ukrainische Kampfflugzeuge haben am Samstag, den 25. Mai, eine weitere russische Su-25 abgeschossen. Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft bekannt.

„Heute haben unsere Kämpfer in Donetschyna das Ergebnis, das in allen Richtungen gebraucht wird, in all jenen Gebieten, in denen russische Angriffe unsere Stellungen, unsere Städte und Gemeinden bedrohen. Die Soldaten unserer 110. separaten mechanisierten Brigade haben heute eine weitere russische Su-25 abgeschossen“, sagte Selenskyj.

Der Präsident betonte, dass die Ukraine über tapfere Kämpfer verfügt, aber sie braucht moderne militärische Ausrüstung, um der russischen Invasion zu begegnen.

„Natürlich, wenn wir über angemessenere, moderne Luftabwehrsysteme und Flugzeuge verfügen würden, wäre die russische Luftflotte bereits genauso gescheitert wie ihre Schwarzmeerflotte. Und der russische Terror wäre einfach unmöglich geworden. Der Abschuss der russischen Kampfflugzeuge, der russischen Raketen, ihrer Drohnen – das sind echte friedenserhaltende Maßnahmen“, versicherte Selenskyj und dankte allen, die die Ukraine unterstützen.

Wir möchten daran erinnern, dass das ukrainische Militär am Donnerstag, den 23. Mai, ein russisches Su-25 Kampfflugzeug abgeschossen hat. am 22. Mai meldete der Generalstab ebenfalls die Zerstörung eines feindlichen Su-25 Angriffsflugzeugs.