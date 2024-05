Selenskyj berichtete über den "diplomatischen Marathon"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Selenskyj berichtete von produktiven Gesprächen und Treffen mit dem Präsidenten von Rumänien, dem Präsidenten von Angola, dem Ministerpräsident von Irak, dem Präsidenten von Aserbaidschan und dem deutschen Außenminister.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fasste in seiner abendlichen Videoansprache an das ukrainische Volk am Dienstag, den 21. Mai, die Ergebnisse des nächsten Teils des „diplomatischen Marathons“ zusammen.

Heute habe ich den diplomatischen Marathon fortgesetzt – den Marathon der Vorbereitung des Weltfriedensgipfels, das Treffen vieler Staats- und Regierungschefs, um die Friedensformel zu verwirklichen, die Russland zu einem gerechten Frieden zwingen kann. Ich habe heute mit den Staats- und Regierungschefs von Rumänien, Angola und dem Irak gesprochen. Ich habe sie zum Gipfeltreffen eingeladen und sie über die Arbeit informiert, die bereits geleistet wurde, um das Gipfeltreffen zu organisieren und es effektiv zu gestalten“, sagte Selenskyj.

Der Präsident betonte, dass die UN-Charta alle Nationen eint und alle Staaten daran interessiert sind, dass die Ziele und Prinzipien der UN-Charta wirklich ein funktionierendes Instrument zur Erhaltung des Friedens sind.

