Selenskyj besorgt über die Inhaftierung von Saakaschwili

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Vladimir Selenskyj hat sich besorgt über die Inhaftierung von Micheil Saakaschwili in Georgien und den Ton der georgischen Erklärungen zu diesem Thema geäußert. Dies erklärte Sergei Nikiforov, Pressesprecher des Präsidialamtes, am Freitagabend, 1. Oktober, auf Facеbook. „Wir verfolgen aufmerksam die Berichte über die Verhaftung des Vorsitzenden des Exekutivkomitees des Nationalen Reformrats der Ukraine, Micheil Saakaschwili. Präsident Wolodymyr Selenskyj ist besorgt über diese Nachrichten und den Tonfall der Äußerungen in Georgien über eine mögliche Entwicklung der Situation“, schrieb Nikiforov. Er fügte hinzu, dass die Ukraine die georgische Seite auffordere, alle Umstände eines solchen Vorgehens gegen einen ukrainischen Staatsbürger zu erklären. Ihm zufolge hat die ukrainische Botschaft in Georgien noch keine offiziellen Informationen über die Verhaftung Saakaschwilis erhalten.

Zuvor hatte das ukrainische Außenministerium mitgeteilt, es habe den Leiter der georgischen Botschaft in der Ukraine einbestellt, um offizielle Informationen über die Gründe für die Festnahme Saakaschwilis zu erhalten. Heute Abend wurde daran erinnert, dass Saakaschwili in Georgien festgenommen worden war.

