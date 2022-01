Selenskyj hat den Besuch von Alijew in der Ukraine zusammengefasst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Präsidenten der Ukraine und Aserbaidschans, Wolodymyr Selenskyj und Ilham Alijew, haben bei ihren Gesprächen am Freitag, den 14. Januar, Pläne für die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Wirtschaft, Brennstoffe und Energie, Militärtechnik und anderen Bereichen eingehend erörtert. Der ukrainische Führer sagte auf Telegram.

„Ich habe mich gefreut, heute in Kiew einen guten Freund – den Präsidenten von Aserbaidschan Ilham Aliyev – begrüßen zu können. Zwischen unseren Ländern besteht seit jeher eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit. Heute haben die Ukraine und Aserbaidschan eine neue Phase der strategischen und substanziellen Partnerschaft eingeleitet“, schrieb Selenskyj.

Gleichzeitig wies er auf die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung hin, in der die Bereitschaft zur Durchführung spezifischer Projekte in Bereichen von beiderseitigem Interesse, das zwischenstaatliche Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Lebensmittelsicherheit, die Absichtserklärungen über die Zusammenarbeit im bilateralen Handel, über die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft, über die Ausweitung der Zusammenarbeit im Energiesektor, über die Zusammenarbeit in den Landbeziehungen und andere Dokumente festgehalten werden.

Die Seiten vereinbarten außerdem, das Volumen des bilateralen Handels in den nächsten zwei Jahren zu verdoppeln, die Souveränität und territoriale Integrität gegenseitig zu unterstützen, Frieden und Stabilität in der Region Schwarzes Meer-Kaspisches Meer und darüber hinaus zu gewährleisten, die Zusammenarbeit bei der Abwehr hybrider Bedrohungen zu intensivieren und die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie zu verstärken.

„Ilham Aliyev und ich haben vereinbart, in der ersten Hälfte des Jahres 2022 eine Sitzung der Gemeinsamen Regierungskommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit abzuhalten. Es ist geplant, ein Treffen des Präsidentenrats der Ukraine und Aserbaidschans abzuhalten“, fügte der ukrainische Staatschef hinzu.