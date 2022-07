Selenskyj dementierte eine "operative Pause" der Invasoren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dieser Woche wurde viel über eine angebliche „operative Pause“ bei den Aktionen der Invasoren im Donbass und in anderen Teilen der Ukraine gesprochen. die 34 russischen Luftangriffe in den letzten 24 Stunden sind die Antwort auf alle, die diese „Pause“ erfunden haben. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Abendansprache am Sonntag, den 10. Juli.

„Die ukrainische Armee hält stand und wehrt die Angriffe ab, aber es gibt noch viel zu tun, bevor die russischen Verluste so groß werden, dass es wirklich eine Pause geben wird, aber nicht vor der neuen Offensive der Invasoren, sondern bevor sie fliehen“, sagte Selenskyj.



Zuvor hatte der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Gayday, erklärt, die russische Armee sitze im Bezirk Bilohovka der Region Luhansk fest und könne die Offensive nicht fortsetzen…