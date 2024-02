Selenskyj hat Einzelheiten zu seinem Besuch in Albanien bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Ukraine-Südosteuropa-Gipfel in Albanien teilnehmen und Gespräche mit dem albanischen Ministerpräsident Edi Rama führen. Dies teilte das Staatsoberhaupt in einem Telegram mit.

„Heute arbeite ich in Tirana. Ich werde mich mit einem kompromisslosen Freund der Ukraine, Edi Rama, treffen und am Gipfel teilnehmen“, so der Präsident.

Nach Angaben des Präsidenten werden sie mit dem albanischen Regierungschef und seinem Team Gespräche über die Verteidigung und die politische Zusammenarbeit, die Unterstützung für die Formelwelt und die Arbeit an Sicherheitsabkommen führen.

„Albanien ist eines der Länder, die sich der Vilnius-Erklärung der G7 angeschlossen haben, wofür wir sehr dankbar sind“, erklärte Selenskyj.

Er merkte an, dass in dem Format „Ukraine – Südosteuropa“, das zum zweiten Mal zusammentritt, über den gemeinsamen Weg zum euro-atlantischen Ziel sprechen wird.

„Ich werde anbieten, die Bemühungen der Ukraine um einen gerechten und dauerhaften Frieden, die Organisation des Weltfriedensgipfels in der Schweiz zu unterstützen. Ich werde bilaterale Treffen mit den Teilnehmern des Gipfels abhalten“, fügte der Präsident hinzu.

Wir erinnern daran, dass Selenskyj Albanien zum ersten Mal einen offiziellen Besuch abstattet.

Den Massenmedien zufolge könnte der ukrainische Präsident auch Armenien besuchen.