Der Staatschef wies darauf hin, dass eine Verlegung aller Streitkräfte in eine Richtung ein Risiko für die Städte an der Front darstellen würde.

Die Streitkräfte der Ukraine können nicht alle ihre Einheiten in den Süden der Front verlegen, da dies ein Risiko für die Städte an der Front, insbesondere Charkiw und Dnipro, bedeuten würde. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Briefing zu den Ergebnissen der Krim-Plattform.

„Über die Ausdehnung der Kräfte. Wir haben den Osten. Weiß jemand, wie viele Menschen dort leben? 200 Tausend. Wir sollten unsere Truppen von dort abziehen und sie zum Beispiel dorthin verlegen, wo wir sie brauchen“, heißt es in der Erklärung.

Das Staatsoberhaupt stellte fest, dass nach einem solchen Schritt die Russen in ein paar Tagen Slowjansk und Kramatorsk einnehmen werden, weiter werden sie nach Pawlohrad gehen, den Dnjepr, schneiden Sie die Ufer ab.

Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die ukrainischen Truppen ständig in verschiedene Richtungen der Front vorrücken, wenn auch nach und nach.

Die ukrainischen Streitkräfte befinden sich seit Anfang Juni in der Offensive. In dieser Zeit ist es ihnen gelungen, mehr als 240 Quadratkilometer Territorium in den Regionen Saporischschja und Donezk zu befreien.

