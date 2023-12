Selenskyj führte ein Gespräch mit dem UN-Generalsekretär

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres geführt. Dies teilte der ukrainische Staatschef am Donnerstag, den 21. Dezember, über Telegram mit.

Ihm zufolge haben sie Vorschläge zur Gewährleistung der Sicherheit der zivilen Schifffahrt im Schwarzen Meer diskutiert.

„Ich habe den Vertreter der Vereinten Nationen zum vierten Treffen der Berater für die Umsetzung der Friedensformel eingeladen“, schrieb Selenskyj.

Außerdem dankte der Präsident Guterres für einen gesonderten Plan für die Wintersaison.

„Die Ukraine zählt auch auf die Genehmigung des UN-Plans für humanitäre Hilfe für das Jahr 2024“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

Zuvor hatten die Vereinten Nationen einen Bericht über die Lage in der Ukraine veröffentlicht, in dem sie feststellten, dass eine umfassende russische Invasion in der Ukraine langfristige, kumulative Folgen für viele zukünftige Generationen hätte.