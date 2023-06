Selenskyj forderte die Ukraine zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der EU auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es ist an der Zeit, in diesem Jahr die Einheit in Europa zu stärken – insbesondere durch die Aufnahme von Verhandlungen über die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Abendansprache am 29. Juni.

„Die Ukraine beeinflusst die Stärke Europas – das ist eine Tatsache. Und in diesem Jahr ist es an der Zeit, die Einheit Europas auf der Grundlage dieser und anderer ähnlicher Tatsachen zu stärken – insbesondere durch die Aufnahme von Verhandlungen über die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union“, so das Staatsoberhaupt.

Selenskyj sagte, dass der heutige Tag ein arbeitsreicher Tag war, der mit einem Treffen mit dem Vorsitzenden der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, endete.

Der Präsident hatte ein Treffen mit dem US-Politiker Mike Pence und ein Gespräch mit dem Präsidenten von Guatemala, ein Treffen mit Umweltaktivisten und Vertretern der ukrainischen Wirtschaft sowie die Teilnahme an der Preisverleihung des Chatham House 2022.

„Ich bin all jenen dankbar, die für die Ukraine arbeiten, den Ukrainern, die Arbeitsplätze erhalten und schaffen, die Steuern zahlen und die sich bereits auf unseren Wiederaufbau vorbereiten – auf das ehrgeizige Programm zur Umgestaltung der Ukraine, das wir nach unserem Sieg mit Sicherheit umsetzen werden.

Und natürlich unseren Kämpfern, unseren Verteidigern. Ich danke jedem einzelnen von Ihnen, der unseren Staat verteidigt! Ich danke allen, die jetzt im Kampf sind, die uns heute die besten Nachrichten gebracht haben – über das Vorrücken der ukrainischen Positionen. Ruhm für euch, unsere Helden! Danke an alle in der Welt, die uns wirklich helfen!“ – sagte Selenskyj.