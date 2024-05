Selenskyj hat Gespräche mit Orban geführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ungarns Position ist für die Ukraine wichtig, wenn es um die Annäherung an den Frieden geht, sagte der Präsident.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein langes und substantielles Gespräch mit dem ungarischen Ministerpräsident Wiktor Orban geführt. Darüber berichtete das ukrainische Staatsoberhaupt am Mittwoch, den 8. Mai, im sozialen Netzwerk X.

„Ich habe ihn zum Friedensgipfel eingeladen. Ungarns Position ist für uns wichtig, wenn es um die Annäherung an den Frieden und die gemeinsame regionale Sicherheit geht“, schrieb er.

Selenskyj betonte das Interesse der Ukraine an gutnachbarlichen Beziehungen zu Ungarn und an der Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie und Logistik.

„Wir haben uns auf weitere Schritte geeinigt, um das gesamte Spektrum der bilateralen Fragen zum beiderseitigen Vorteil zu lösen. Wir haben über die europäische Integration der Ukraine gesprochen. Ich bin überzeugt, dass der baldige Beitritt der Ukraine zur EU für beide Staaten von Vorteil sein wird“, fügte der Präsident hinzu.

Selenskyj führte auch Gespräche mit dem niederländischen Ministerpräsident Mark Rutte.

„Wir haben über die weitere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sowie über den bevorstehenden Friedensgipfel in der Schweiz gesprochen. Der Ministerpräsident hat seine Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt“, so Selenskyj.

Wir erinnern daran, dass der Chef des Präsidialamtes Andrij Jermak am 4. Mai ein Telefongespräch mit dem Chef des ungarischen Außenministers Peter Szijjártó führte. Sie sprachen über die ukrainisch-ungarischen Beziehungen.