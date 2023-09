Selenskyj hatte kein gemeinsames Treffen mit Duda und Nauseda - Sprecher

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kein gemeinsames Treffen mit den Präsidenten von Polen und Litauen – Andrzej Duda und Ginatas Nauseda – abgehalten. Dies berichtete der Pressesekretär des ukrainischen Staatsoberhauptes Sergej Nikiforow, berichtet Ukrinform.

„Wahrscheinlich hat Naouseda die beiden Präsidenten getrennt gesehen, aber er hatte auch kein formelles bilaterales Treffen mit Selenskyj“, sagte Nikiforov.

Zuvor hatten litauische Massenmedien berichtet, dass Präsident Gitanas Nauseda in New York nach Gesprächen mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Differenzen zwischen den beiden Ländern so schnell wie möglich beigelegt werden sollten.

Zur Erinnerung: Die Ukraine hat angekündigt, dass sie bei der Welthandelsorganisation eine Klage gegen Ungarn, Polen und die Slowakei einreichen wird, weil diese entgegen der Entscheidung der Europäischen Kommission das Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide nach dem 15. September verlängert haben. am 21. September haben die Ukraine und Polen Gespräche über Getreide geführt.