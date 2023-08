Selenskyj nahm Beglaubigungsschreiben von Botschaftern entgegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm am Donnerstag, den 17. August, die Beglaubigungsschreiben der Botschafter von Deutschland, Schweden, Indonesien, Kolumbien, Chile und Peru entgegen. Er berichtete darüber auf Facebook.

Das Staatsoberhaupt wies auch darauf hin, dass er mit jedem Diplomaten gesonderte Gespräche führte. Die Gesprächsthemen waren gemeinsame Möglichkeiten und die Verteidigung des internationalen Rechts.

Wie das Präsidialamt mitteilte, wurden mit dem deutschen Botschafter die wichtigsten Prioritäten in der Frage der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, mit dem indonesischen Botschafter die Stärkung der bilateralen Beziehungen und mit dem schwedischen Botschafter die Unterstützung für den Beginn der Verhandlungen über die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU in diesem Jahr besprochen.

Selenskyj dankte den Botschaftern für ihre Unterstützung der Ukraine.