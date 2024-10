Selenskyj nannte die Ergebnisse seines Besuchs in Europa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die gemeinsame Aufgabe der Ukraine und Europas sei es, einem gerechten Frieden näher zu kommen, sagte der ukrainische Staatschef.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Europareise durchgeführt. Dank dieser Reise hat die Ukraine neue Verteidigungspakete erhalten. Darüber schrieb das Staatsoberhaupt am Samstag, den 12. Oktober in Telegram.

„Verteidigungspakete für den Schutz, die Luftverteidigung, Investitionen in die Produktion von Drohnen und anderen Waffen in der Ukraine – das alles sind die Ergebnisse des Besuchs in London, Paris, Rom und Berlin“, erklärte der Präsident.

Selenskyj wies auch darauf hin, dass er den ukrainischen Partnern Details des Siegesplans vorgestellt hat.

„Jetzt werden wir auf der Ebene von Teams arbeiten, um unsere Schritte an der Front und in der Diplomatie so stark wie möglich zu machen. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, einen gerechten Frieden für die Ukraine und ganz Europa näher zu bringen“, betonte der Staatschef.