Die Ukraine sollte bei den Verhandlungen „gleichberechtigt“ mit Russland am Tisch sitzen, sagte der Präsident.

Die Ukraine sollte in einer stärkeren Position in die Friedensgespräche mit Russland gehen – mit starken Waffen und zumindest einer Einladung in die NATO. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Gespräch mit Journalisten ukrainischer Fernsehsender am Freitag, den 18. Oktober.

„Wir sagen den Partnern: Ihr wollt, dass wir mit den Russen reden? Dann stärken Sie uns. Damit wir auf Augenhöhe sitzen und nicht nur ein Stuhl irgendwo am Rande. Geben Sie eine Einladung (eine offizielle Einladung an die NATO – Anm. d. Red.), geben Sie Waffen usw.“, „ „, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj geht es bei seinem Siegesplan darum, Russland zu zeigen, dass die Ukraine vom Westen starke Waffen erhält und bereit ist, sie einzusetzen, wenn der russische Diktator Wladimir Putin den Krieg nicht beendet.

„Wenn ein starkes Land mit Verteidigung – dann sind die Verhandlungen anders, dann kann man Ihnen nicht einfach sagen: Seht her, wenn das morgen nicht da ist, dann seid ihr übermorgen auch nicht mehr da. Nein, das wird Ihnen niemand sagen, denn es gibt eine Antwort, und die ist bereits in der Ukraine angesiedelt. Es handelt sich um ein Abschreckungspaket, angemessene Waffen, eine angemessene Anzahl von Militärs und Partnern“, betonte der Präsident.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Putin gesagt hat, dass „Russland bereit ist, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden“, aber nur „auf der Grundlage der Vereinbarungen von Istanbul“.