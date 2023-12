Selenskyj reagierte auf den massiven Beschuss des Landes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte am Freitag, den 29. Dezember, auf den massiven Beschuss der Ukraine.

„Entbindungskrankenhaus, Bildungseinrichtungen, Einkaufszentrum, Hochhäuser und Privathäuser, Handelslager, Parkhäuser. Kiew, Lwiw, Odessa, Dnipro, Charkiw, Saporischschja und unsere anderen Städte. Heute hat Russland mit fast allem, was es in seinem Arsenal hat, zugeschlagen: „Dolche“, S-300, Marschflugkörper, unbemannte Luftfahrzeuge. Strategische Bomber haben Ch-101/X-505 abgeschossen. Ungefähr 110 Raketen wurden abgefeuert, die meisten wurden abgeschossen. Leider gibt es infolge des Beschusses Tote und Verletzte“, sagte der Präsident.

Selenskyj wies darauf hin, dass alle Dienste in verstärktem Maße arbeiten und den Opfern die notwendige Hilfe leisten.

„Mein Beileid an die Familien und Freunde der Opfer, gute Besserung an die Verletzten. Wir werden definitiv auf die Anschläge der Terroristen reagieren. Und wir werden kämpfen, um die Sicherheit unseres Landes, jeder Stadt, all unserer Menschen zu gewährleisten. Der russische Terror muss verlieren – und genau das wird geschehen“, versicherte der Präsident.

Wir erinnern daran, dass die russischen Truppen am 29. Dezember alle Arten von Raketen und Drohnen, mit Ausnahme von Kalibr, auf die Ukraine abgefeuert haben.

