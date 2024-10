Selenskyj reagierte auf die russische Terrorisierung von Sumshchyna

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Langstreckenangriffe auf feindliche Militärlogistik, Flugplätze und Basen können den russischen Terror abwehren, wenn sie in ausreichender Zahl erfolgen, sagte der Präsident.

Die russischen Aggressoren haben die ganze Nacht und den ganzen Morgen über Sumy und die Region Sumy angegriffen. Dabei sind Zivilisten ums Leben gekommen. Der russische Terror kann nur durch Einigkeit mit der Welt überwunden werden, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 22. Oktober in Telegram.

„Dutzende von „Shahedin“. Gewöhnliche Wohnhäuser wurden beschädigt. Unsere Soldaten haben allein in Sumschtschina in 24 Stunden bereits mehr als 20 „Shaheds“ zerstört … Jetzt schießen wir noch Drohnen ab“, sagte der Staatschef.

Leider hat Russland bei diesen Angriffen drei Menschen in Sumy das Leben genommen, darunter ein Kind. Es gibt auch Verletzte. Alle Rettungsdienste sind im Einsatz.

„Dieser russische Terror kann nur durch Einigkeit mit der Welt überwunden werden. Luftabwehr und REB-Systeme. Investitionen in die Waffenproduktion in der Ukraine. Langstreckenangriffe auf die russische Militärlogistik, Militärflugplätze und Stützpunkte, auf denen russische Truppen stationiert sind. All dies kann den russischen Terror abwehren, wenn es genug ist. Genug für das Leben, um die russische Aggression zu besiegen“, so Selenskyj.