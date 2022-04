Selenskyj: Russische Kultur und menschliches Gesicht in Butscha verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyjj ist der Ansicht, dass Russland nun durch das Prisma der von seinem Militär in Butscha, Irpin und Gostomel getöteten Zivilisten wahrgenommen wird.

„So wird der russische Staat jetzt wahrgenommen werden. Dies ist Ihr Bild. Eure Kultur und euer Menschenbild sind zusammen mit den Ukrainern und Ukrainern, zu denen ihr gekommen seid, gestorben“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache.

Der Präsident sagte, er wolle, dass die Mütter aller russischen Soldaten die Leichen der Gefallenen in Butscha, Irpin und Gostomel sehen.

„Was haben sie getan? Warum wurden sie getötet? Was hat der Mann getan, der mit seinem Fahrrad die Straße entlangfuhr? Warum folterten sie normale Zivilisten in einer normalen, friedlichen Stadt zu Tode? Warum haben sie Frauen erwürgt, nachdem sie ihnen die Ohrringe aus den Ohren gerissen hatten? Wie können Frauen vor den Augen ihrer Kinder vergewaltigt und getötet werden? Ihre Körper auch nach dem Tod verspotten? Warum haben sie die Körper der Menschen mit Panzern zermalmt? Was hat die ukrainische Stadt Butscha mit Ihrem Russland gemacht?“, fragt der Präsident.

Selenskyj möchte, dass die russische Führung ihre Befehle ausführt.

„Das ist die Art von Aufträgen. Das ist die Art der Ausführung. Und solidarische Verantwortung. Für diese Morde, für diese Folterungen, für diese von Explosionen weggesprengten Hände, die auf den Straßen liegen. Weil er gefesselten Menschen in den Hinterkopf geschossen hat“, sagte er…