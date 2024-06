Selenskyj hat sich mit dem Präsidenten des polnischen Sejm getroffen: Was wurde besprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 19. Juni traf sich der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj mit dem Marschall des Sejm der Republik Polen Szymon Holowa. Was bei dem Treffen besprochen wurde

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der Marschall des Sejm der Republik Polen Szymon Holownia, der sich derzeit zu einem Besuch in Kiew aufhält, besprachen die Zusammenarbeit zum Schutz des ukrainischen Luftraums und die Vorbereitungen für die Unterzeichnung eines bilateralen Sicherheitsabkommens.

Selenskyj sprach über die Lage an der Front und den russischen Luftterror. Sie besprachen die Zusammenarbeit zum Schutz des ukrainischen Luftraums. Besondere Aufmerksamkeit wurde den Ergebnissen des Weltfriedensgipfels in der Schweiz gewidmet, an dem auch der polnische Präsident Andrzej Duda teilnahm, sowie den Vorbereitungen für die Unterzeichnung eines bilateralen Sicherheitsabkommens.

Selenskyj dankte Polen auch für die Unterstützung der Ukraine bei der Abwehr der russischen Aggression und betonte die Bedeutung der Unterstützung des Sejm für die Ukraine.

„Ich danke Ihnen für das polnische Eintreten für die zukünftige EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Wir spüren diese Unterstützung aus Polen sehr und ich hoffe auf eine positive Entscheidung der Europäischen Union bis Ende Juni. Auch am Vorabend des NATO-Gipfels brauchen wir Ihre Unterstützung“, sagte Selenskyj. Er verwies auf das Niveau der Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten der beiden Länder und die Initiative, ein Gipfeltreffen der Parlamentschefs der Ukraine, Polens, Lettlands, Litauens und Estlands in Bialystok abzuhalten.

