Selenskyj sprach über die Entwicklung der Gegenoffensive

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Staatschef weigerte sich, öffentlich über einige Entwicklungen an der Front zu sprechen, aber im Allgemeinen bewegen sich die ukrainischen Streitkräfte vorwärts.

Die ukrainischen Truppen rücken ständig in verschiedene Richtungen der Front vor, wenn auch nur ein wenig. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem finnischen Ministerpräsidenten Petteri Orpo am Mittwoch, dem 23. August, in Kiew.

„Wir haben heute mit dem Ministerpräsidenten gesprochen…. Ich werde nicht über alles öffentlich sprechen. Aber wir sehen, dass wir uns in mehreren Richtungen vorwärts bewegen“, sagte er.

Selenskyj merkte an, dass „es für uns sehr schwierig ist, weil Russland einen sehr dichten Bergbau hinterlässt, Tausende von Minen“.

„Das Wichtigste ist der Trend. Der Trend, der mir von den Militärs gemeldet wird und den ich jeden Tag erhalte, ist, dass wir ständig und immer weiter vorankommen. Ja, nach und nach, aber dennoch in die richtige Richtung“, betonte der Staatschef.

Wir möchten daran erinnern, dass die Offensive der Streitkräfte der Ukraine seit Anfang Juni andauert. In dieser Zeit ist es ihnen gelungen, mehr als 240 Quadratkilometer Territorium in den Regionen Saporischschja und Donezk zu befreien.