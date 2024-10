Selenskyj sprach über ein neues Modell der Zusammenarbeit mit Frankreich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Kiew und Paris haben über die Schaffung gemeinsamer ukrainisch-französischer Rüstungsproduktionsstätten gesprochen.

Die Ukraine hat ein neues Modell der Zusammenarbeit mit Frankreich erörtert. Nämlich die Schaffung gemeinsamer ukrainisch-französischer Rüstungsproduktionsstätten. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am Samstag, den 12. Oktober bekannt.

„In Frankreich haben wir über ein neues Modell der Zusammenarbeit gesprochen – die Schaffung gemeinsamer ukrainisch-französischer Produktionsstätten in unserem Land. Auf der Ebene der Verteidigungsministerien wird dies derzeit ausgearbeitet. Das dänische Modell, bei dem die Regierungen der Partnerstaaten Investitionen in die Produktion von Waffen anlocken, funktioniert bereits, und das neue, französische Modell betrachten wir als eine Gelegenheit, Investitionen in die Schaffung genau neuer Produktionen anzuziehen“, erklärte der Staatschef.

Selenskyj wies darauf hin, dass die Ukraine sehr auf dieses Ergebnis zähle.

„Dies ist eine persönliche Aufgabe für den Verteidigungsminister, für das Ministerium für Strategprom – die Umsetzung aller unserer Vereinbarungen zu gewährleisten“, sagte der Präsident.

Wir möchten daran erinnern, dass Selenskyj neulich London, Paris, Rom und Berlin besucht hat. Dem Präsidenten zufolge hat die Ukraine dank dieser Besuche neue Verteidigungspakete erhalten.