Selenskyj sprach mit dem UN-Generalsekretär

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj führte am Montag, den 17. Juli, ein Gespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres, um das Funktionieren des Getreideabkommens zu erörtern. Die Parteien kamen überein, die Wiederaufnahme des Abkommens gemeinsam mit den zuständigen Ländern zu erleichtern. Darüber berichtete Selenskyj im Telegram.

„Ich habe mit dem Generalsekretär der UNO António Guterres gesprochen. Das Thema liegt auf der Hand – dies ist ein weiterer russischer Versuch, eine Waffe gegen den Hunger und die Destabilisierung des globalen Nahrungsmittelmarktes zu schaffen“, schrieb Selenskyj und merkte an, dass die Schwarzmeer-Getreide-Initiative erhalten werden sollte.

„Wir haben mit Herrn Guterres vereinbart, gemeinsam mit den verantwortlichen Staaten an der Wiederherstellung der Lebensmittelsicherheit und der Versorgung mit Lebensmitteln auf dem Landweg im Schwarzen Meer zu arbeiten“, heißt es in dem Beitrag.

Selenskyj wies auch darauf hin, dass der terroristische Staat das Leben von 400 Millionen Menschen in verschiedenen Ländern, die von ukrainischen Lebensmittelexporten abhängig sind, gefährdet hat. Am kritischsten ist die Lage in afrikanischen und asiatischen Ländern wie Somalia, Äthiopien, Südsudan und Jemen.

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, er habe dem türkischen Präsidenten Erdogan und UN-Generalsekretär Guterres ein offizielles Schreiben geschickt, in dem er vorschlug, die Arbeit der Schwarzmeer-Getreide-Initiative oder ihrer Analogie in einem trilateralen Format fortzusetzen, da dies am zuverlässigsten sei. Die Ukraine, die UNO und die Türkei könnten gemeinsam den Betrieb des Lebensmittelkorridors und die Inspektion von Schiffen sicherstellen.