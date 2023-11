Selenskyj traf sich mit dem lettischen Präsidenten in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der lettische Präsident Edgars Rinkevics ist zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Dies teilte der ukrainische Regierungschef Wolodymyr Selenskyj am Freitag, den 24. November in Telegram mit.

„Ich begrüße in der Ukraine den Präsidenten Lettlands Edgars Rinkevics! Wir haben unsere Beziehungen auf der Ebene der EU-Institutionen eingehend besprochen. Lettland unterstützt im Prinzip den vollständigen Beitritt der Ukraine zur EU“, schrieb er.

Selenskyj dankte dem lettischen Präsidenten für seine Bereitschaft, „den bestehenden energischen Ansatz“ für die Zusammenarbeit der EU mit der Ukraine beizubehalten.

„Wir erwarten von der EU, dass sie ihr Versprechen einhält, Verhandlungen aufzunehmen, wenn die Ukraine alle Empfehlungen vollständig umgesetzt hat“, fügte er hinzu.