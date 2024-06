Selenskyj trifft in der Normandie ein, um den 80: Jahrestag der Landung der Alliierten zu begehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Donnerstag, den 6. Juni, traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Normandie ein, um den 80. Jahrestag der Landung der Alliierten zu begehen. Was ist bekannt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Frau sind zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie in Frankreich eingetroffen.

Selenskyj kündigte dies in den sozialen Medien an.

„Normandie. Wichtige Ereignisse und Treffen stehen an, um unseren Staat zu stärken und die Einheit aller zu festigen, die menschliche Werte und das Leben respektieren“, schrieb der Präsident.

Laut Selenskyj ist das Gedenken an den 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie ein besonderes Ereignis, an dem teilzunehmen für die Ukraine sehr ehrenvoll ist.

Er fügte hinzu, dass dieses Ereignis uns immer noch an den Mut und die Entschlossenheit erinnert, die wir im Namen von Freiheit und Demokratie gezeigt haben.

„Die Alliierten haben damals die Freiheit Europas verteidigt, die Ukrainer verteidigen heute die Freiheit Europas. Die Einheit hat damals gesiegt, und wahre Einheit kann auch heute siegen“, betonte der Präsident. Am 6. Juni jährt sich zum 80. Mal die Offensive der Alliierten gegen Hitler in der Normandie, die den Beginn der Befreiung Europas markierte. Damals, 1944, konnte Deutschland nicht ahnen, wo Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Kanada und die übrigen Alliierten eine zweite Front eröffnen und den Zweiten Weltkrieg entscheiden würden. Historiker bezeichnen dieses Ereignis auf unterschiedliche Weise: die Landung in der Normandie, Operation Overlord, D-Day, die Landung in der Normandie, die Eröffnung der zweiten Front in Europa.