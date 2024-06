Selenskyj trifft sich mit Austin in Singapur, um über den Einsatz von US-Waffen in Russland zu sprechen - Politico

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Selenskyj trifft sich mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am 1. Juni 2024 in Singapur: Sie werden über den Einsatz von US-Waffen in Russland sprechen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sich am Rande des Shangri-La-Dialogs in Singapur mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin treffen.

Dies berichtet Politico unter Berufung auf zwei der Selenskyj-Regierung nahestehende Personen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Parteien während der Gespräche über den Einsatz amerikanischer Waffen in Russland sprechen werden.

Den Quellen der Publikation zufolge herrscht in Kiew eine gewisse Enttäuschung darüber, wie geographisch begrenzt der Einsatz von US-Waffen in der Ukraine sein wird. Der Punkt ist, dass die Beschränkungen für die Grenzzone in Charkiw bisher nur von den Vereinigten Staaten auferlegt wurden, aber „das ist erst der Anfang.“

„Die Frage ist nun, ob die Regierung Biden der Ukraine mehr Spielraum für den Einsatz amerikanischer Waffen auf russischem Territorium außerhalb der Region Charkiw geben wird“, schreibt Politico.

Am 30. Mai berichtete Politico unter Berufung auf einen US-Beamten und zwei weitere mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass die Regierung von Präsident Joe Biden der Ukraine insgeheim die Erlaubnis erteilt habe, innerhalb Russlands – ausschließlich in der Region Charkiw – mit von den USA bereitgestellten Waffen zuzuschlagen.

Am 31. Mai bestätigte US-Außenminister Antony Blinken, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden der Ukraine die Erlaubnis erteilt hat, russische Militärziele mit US-Waffen anzugreifen.