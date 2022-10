Selenskyj: Wir werden die Krim auf jeden Fall befreien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Krim-Plattform auf parlamentarischer Ebene, die in Kroatien ins Leben gerufen wurde, ist eine zusätzliche und mächtige Arbeitsebene dieses Instruments für die Rückeroberung der Krim. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 25. Oktober, in einer Videoansprache.

„Das Parlament repräsentiert immer die Demokratie, es repräsentiert die verschiedenen Gemeinschaften eines jeden Landes. Wenn also die Parlamente bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität helfen, wenn wir durch die parlamentarische Zusammenarbeit die Arbeit von Experten und den Erfahrungsaustausch kanalisieren können, ist das sehr mächtig“, sagte der Staatschef.

Ihm zufolge gibt es etwa 50 Startups und internationale Organisationen, die bei der Rückgabe der Krim an die Ukraine helfen.

„Wir werden die Krim definitiv befreien. Wir werden diesen Teil unseres Staates nicht nur in den gesamtukrainischen Raum, sondern auch in den gesamteuropäischen Raum zurückführen. Heute haben wir es noch einmal bestätigt. Und ich bin allen unseren Partnern dankbar, die uns im parlamentarischen Format helfen. Ich danke Kroatien auch gesondert für die Gastfreundschaft für unsere Krim-Plattform“, so Selenskyj weiter.