Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die diesjährige Tagung des Nordischen Rates, des wichtigsten politischen Forums der nordischen Länder, ist dem Thema „Frieden und Sicherheit in der Arktis“ gewidmet.

Präsident Wolodymyr Selenskyj beabsichtigt, vom 28. bis 31. Oktober an der 76. Sitzung des Nordischen Rates in Reykjavik teilzunehmen. Dies gab der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo am Sonntag, den 27. Oktober, auf Platform X bekannt.

Orpo betonte insbesondere, dass er sich auf das Treffen mit Wolodymyr Selenskyj auf der Sitzung des Nordischen Rates in Reykjavik „freue“.

Der finnische Ministerpräsident äußerte Erwartungen über das bevorstehende Treffen mit dem ukrainischen Staatschef während des Gipfels, ohne jedoch das Datum des Besuchs zu nennen.

Die diesjährige Sitzung des Nordischen Rates, des wichtigsten politischen Forums der nordischen Länder, ist dem Thema „Frieden und Sicherheit in der Arktis“ gewidmet.

Auf der Tagesordnung steht insbesondere die Diskussion über eine mögliche Aktualisierung des Helsinki-Abkommens.

Erinnern Sie sich, dass Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Samstag, den 26. Oktober, sagte, dass das nordkoreanische Militär in den kommenden Tagen auf dem Schlachtfeld gegen die Ukraine stehen könnte, d.h. die Ukraine wird in Europa tatsächlich gegen Nordkorea kämpfen müssen.

Er betonte, die Welt könne den Krieg verhindern, aber „Abstraktionen und Worte reichen dafür nicht aus – wir brauchen konkrete Schritte“.