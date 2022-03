Selenskyj hat die Zahl der Verluste der russischen Armee in der Ukraine genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Laufe der Woche belaufen sich die Verluste des russischen Militärs auf rund 9.000 Personen. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag, den 3. März in seinem Telegramm-Kanal.

„Fast 9 Tausend Russen wurden in einer Woche getötet“, sagte er.

Der Präsident betonte, dass die ukrainische Armee ihr Bestes tut, um den Feind zu besiegen.

Insbesondere, so Selenskyj, in Richtung Mykolajiw müssen die Besatzer ihre getöteten und verwundeten Soldaten mit Dutzenden von Hubschraubern abtransportieren.

„19 Jahre, 20 Jahre – was haben sie in ihrem Leben gesehen, außer dies, außer in das Land eines anderen einzudringen?“, sagte der Staatschef.

Er betonte, die Ukraine wolle nicht mit den Leichen des Militärs bedeckt werden.

„Geh mit deiner ganzen Armee nach Hause. Sagt euren Befehlshabern, dass ihr leben wollt, dass ihr nicht sterben wollt“, forderte er die Russen auf…