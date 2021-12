Selenskyji hat die Gespräche zwischen Biden und Putin gelobt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyjj hat die Ergebnisse der Gespräche zwischen den Präsidenten der USA und Russlands, Joe Biden und Wladimir Putin, die am Vortag stattgefunden haben, positiv bewertet. Dies sagte er auf einer Pressekonferenz mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic am Mittwoch, 8. Dezember, in Kiew.

„Ich denke, es ist positiv, dass der Präsident der Vereinigten Staaten mit dem Präsidenten Russlands gesprochen hat… Ich denke, der Sieg für die Ukraine ist, dass die Vereinigten Staaten immer die Ukraine, unsere Souveränität und unsere Unabhängigkeit unterstützt haben. Wir hatten parteiübergreifende Unterstützung, aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt sehen, dass es eine persönliche, echte Reaktion und eine persönliche Rolle von Präsident Biden bei der Lösung dieses Konflikts gibt – bei der Lösung des Krieges im Osten unseres Staates“, sagte er.

Selenskyj fügte hinzu, er werde sich nach seinem persönlichen Gespräch mit Biden, das morgen stattfinden soll, ausführlicher zu den Gesprächen äußern.

