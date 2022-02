Separatisten beschossen Novohnyativka: 14 Häuser wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Separatisten beschossen das Dorf Novohnyativka in der Region Donezk – 14 Häuser von Zivilisten wurden beschädigt, zwei davon können nicht wiederhergestellt werden. Dies erklärte Jewhen Kaplin, Leiter der humanitären Mission Prolisok, am Sonntag, den 20. Februar.

Ein ziviles Auto, Stromleitungen, eine Gasleitung und ein Transformator wurden ebenfalls durch Trümmer beschädigt. Die Bewohner des Dorfes sind nun ohne Strom und Gas.

„Infolgedessen sinkt die Temperatur in den Häusern und die Menschen können kein Essen kochen. Schrapnell hat die Fassade, den Schornstein des Kamins und das Dach der Schwesternstation beschädigt. Etwa zwanzig Menschen, darunter auch Kinder, verbrachten die Nacht in einem unzureichend ausgestatteten Bunker im Keller der Nowognatowskaja-Schule“, so Kaplin weiter.

Ihm zufolge ist dies der zweite massive Beschuss von Nowohnjativka durch Mörser und Artillerie in den letzten zwei Tagen. In der vergangenen Nacht wurden 19 Haushalte durch den Beschuss beschädigt, und die Fenster des Schulgebäudes wurden durch die Explosion herausgesprengt.

Zuvor hatte Verteidigungsminister Olexij Resnikow erklärt, dass es keine russischen Streitkräfte in der Nähe der Ukraine gebe. Von einem russischen Angriff auf die Ukraine morgen oder übermorgen zu sprechen, sei unangebracht, betonte Olexij Resnikow.

Es wurde auch berichtet, dass die Separatisten Artillerie in Wohngebäuden platziert haben. Die Separatisten beschießen Wohngebiete mit Artillerie und provozieren das ukrainische Militär zu Fehlern…