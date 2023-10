Sewastopol von Drohnen angegriffen - Besatzungsbehörden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische „Gouverneur von Sewastopol“ Mikhail Razvozhayev sagte, dass das russische Militär im Schwarzen Meer den Angriff von zwei Marinedrohnen reflektiert. Darüber schrieb er in Telegram.

„Laute Geräusche im Bereich des nördlichen Wellenbrechers – das sind Berechnungen der PPDO (Anti-Submarine-Diversion Support – Anm. d. Red.) der Schwarzmeerflotte. Nach vorläufigen Informationen wehren sie einen Angriff von zwei unbemannten Seebooten ab“, schrieb er.

Es wurden keine Verletzten oder Schäden gemeldet.

Die nördlichen und südlichen Wellenbrecher sind künstliche Bauwerke in der Bucht von Sewastopol, die an die Küste grenzen und den Hafen vor Stürmen schützen. Die Länge des südlichen Wellenbrechers beträgt mehr als einen halben Kilometer, der nördliche Wellenbrecher erstreckt sich über 300 m. Zwischen ihnen ist die Einfahrt in die Bucht 415 Meter breit.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Spezialeinheiten der Hauptdirektion des Geheimdienstes auf der Krim gelandet sind und die Stellungen der russischen Angreifer getroffen haben.

