In Sewastopol ist ein Verbot von Pyrotechnik in Kraft getreten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Besatzungsbehörden haben ein Verbot für die Verwendung von Pyrotechnik in Sewastopol erlassen. Darüber berichtet der pro-ukrainische Krim-Kanal „Krimwind“.

„Das Verbot trat am 1. Dezember 2023 in Kraft und wird bis zur Aufhebung des „mittleren Reaktionsregimes“ andauern. Dem Dokument zufolge fallen unter das Verbot alle pyrotechnischen Erzeugnisse mit Ausnahme von Klatschern, Bengalischen Lichtern und Kaltfeuerfontänen. Die Einschränkung gilt sowohl für natürliche als auch für juristische Personen“, heißt es in der Nachricht.

Erinnern Sie sich, die Russen halten auf der Halbinsel und den benachbarten Regionen der Ukraine die gelbe Stufe der „terroristischen Gefahr“. Sie haben die Verwendung von Pyrotechnik verboten und werden keine Massenveranstaltungen zu Silvester auf der annektierten Krim und in den an die Grenzen der Ukraine angrenzenden russischen Regionen abhalten.