Shell handelt trotz eines Versprechens, den Handel mit russischem Gas einzustellen, weiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als ein Jahr nach dem Versprechen, sich aus dem russischen Energiemarkt zurückzuziehen, handelt Shell weiterhin mit russischem Gas, schreibt die BBC.

Laut einer Analyse von Global Witness war das Unternehmen im Jahr 2022 an fast einem Achtel der russischen Offshore-Gasexporte beteiligt.

Oleh Ustenko, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, warf Shell vor, „Blutgeld“ zu erhalten. Shell erklärte, die Geschäfte seien das Ergebnis „langfristiger vertraglicher Verpflichtungen“ und verstießen nicht gegen Gesetze oder Sanktionen.

Vor kurzem, am 9. Mai, verließ ein riesiger Tanker, der mehr als 160.000 Kubikmeter in flüssiger Form komprimiertes Gas transportieren kann, den Hafen von Sabetta auf der Halbinsel Jamal im hohen Norden Russlands.

Die Ladung wurde von Shell gekauft, bevor sie ihren endgültigen Bestimmungsort Hongkong ansteuerte.

Laut der von Global Witness analysierten Kpler-Datenbank handelt es sich um eine von acht LNG-Ladungen, die Shell in diesem Jahr in Yamal gekauft hat. Global Witness schätzt, dass auf Shell im vergangenen Jahr 12 % des russischen Offshore-LNG-Handels entfielen und dass das Unternehmen in diesem Jahr zu den fünf größten Händlern von LNG russischer Herkunft gehörte.

Im März 2022, Wochen nach dem Einmarsch in die Ukraine, entschuldigte sich Shell für den Kauf einer Ladung russischen Öls und erklärte, dass es beabsichtige, russische Öl- und Gasprojekte aufzugeben.