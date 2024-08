Sieben Tote und 47 Verletzte als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine - SES

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Infolge des Angriffs auf die Ukraine starben 7 Menschen (2 davon starben im Krankenhaus) und 47 wurden verletzt, darunter 4 Kinder, die 2014, 2017 und 2024 geboren wurden. Rettungskräfte löschten 22 Brände

Die SES-Einheiten haben ihre Arbeit an allen Orten, die von dem massiven russischen Angriff am Morgen betroffen waren, abgeschlossen.

Dies geht aus einer Erklärung des Dienstes hervor.

Auch der Abbau der Notbauten eines beschädigten fünfstöckigen Wohnhauses in Luzk ist abgeschlossen.

„Insgesamt starben 7 Menschen (2 davon starben im Krankenhaus) und 47 wurden infolge des Angriffs in der Ukraine verletzt, darunter 4 Kinder der Jahrgänge 2014, 2017 und 2024. Die Rettungskräfte löschten 22 Brände. Zwei Menschen wurden gerettet“, sagte der SES.

Insgesamt waren etwa 740 Rettungskräfte und 176 Ausrüstungsgegenstände an den Folgen des Beschusses beteiligt.

Beschuss am 26. August

Am Morgen des 26. August haben die polnischen Streitkräfte aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine Flugzeuge in die Luft geschickt. Polen warnte die Einwohner vor möglichem Lärm und versicherte ihnen, dass die Armee alles tue, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Am Morgen des 26. August griff Russland die Ukraine mit Drohnen und Raketen an, darunter „Kaliber“ von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer und Raketen von Tu-95MS-Bombern. Später hob Russland auch drei MiG-31K Flugzeuge ab, die die Dagger trugen. Mindestens 4 Menschen wurden als tot gemeldet. Die Wasserversorgung wurde in mehreren Regionen unterbrochen, und Ukrenerho erklärte, dass es aufgrund des Beschusses Notstromabschaltungen durchführt.