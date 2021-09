Siebentausend Jahre alte Keramik bei Großbaustelle gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Archäologen haben antike Keramik gezeigt, die bei Ausgrabungen im Rahmen des präsidialen Großbauprogramms in den Regionen Lwiw und Poltawa entdeckt wurde. Das entsprechende Video wurde vom Pressedienst von Ukravtodor veröffentlicht.

Archäologische Arbeiten während des Straßenbaus ermöglichen die Entdeckung und Erhaltung von Zeugnissen der alten Geschichte der Ukraine, sagt Bogdan Salo, Nachwuchsforscher beim Archäologischen Rettungsdienst.

Insgesamt umfasse die Sammlung Keramiken aus der Jungsteinzeit bis zum Ende des 17. Die ältesten Funde sind mehr als 7.000 Jahre alt.

„Für den archäologischen Wissenschaftler ist die Keramik eine wahre Fundgrube an Informationen. Wenn wir auch nur ein kleines Fragment finden, öffnet sich vor uns die ganze Welt des antiken Menschen. Wir können verstehen, wie sie lebten, was sie im Alltag benutzten und woran sie glaubten“, sagte er.

Die Artefakte wurden bei Ausgrabungen in der Nähe der Straße N-31 Dnjepr-Reshetilovka in der Region Poltawa und T-14-25 auf dem Abschnitt Zhovkva – Kamianka-Bugskaya in der Region Lviv gefunden.

Zuvor hatte das Präsidialamt erklärt, der Big Build habe Tausende von Arbeitsplätzen gerettet.

