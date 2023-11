Slowakische Spediteure blockieren die Bewegung von Lastwagen in Richtung Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Slowakische Spediteure haben am 21. November damit begonnen, den Verkehr von Lastwagen in Richtung Ukraine über den Kontrollpunkt Vyshne Nemetske-Uschhorod zu blockieren. Dies meldet der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Initiator eines solchen Streiks die Union der Spediteure der Slowakei war, deren Vertreter die Blockade durchführen. Die Bedingungen für das Ende der Blockade sind nicht bekannt.

Nach Angaben des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine beläuft sich die Zahl der Lastwagen auf dem Gebiet der Slowakei vor dem Kontrollpunkt Vyshne Nemetskoe in Richtung Ukraine auf etwa 300. Die Durchfahrt von Autos und Bussen erfolgt auf normale Art und Weise.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 6. November ein Streik der polnischen Spediteure an der polnisch-ukrainischen Grenze begonnen hat. Sie fordern die Aufhebung des visafreien Verkehrs für die Ukraine. Seit mehreren Tagen haben sich kilometerlange Schlangen gebildet.

Am 19. November warteten 1.200 Lastwagen in Richtung der Kontrollpunkte in Jahodyn und Krakivets, und weitere 500 Lastwagen warteten in Richtung Rawa-Russkaia.