Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Ukraine aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung von Waffen nicht einmal vier der 14 benötigten Brigaden besetzen kann

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Ukraine aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung von Waffen nicht einmal genug hat, um vier der 14 benötigten Brigaden auszurüsten.

Das sagte er in einem Interview mit CNN auf die Frage, warum es der Ukraine trotz westlicher Hilfspakete an Munition fehlt.

„Erstens geht alles sehr langsam voran. Zweitens: Wir müssen 14 Brigaden ausbilden. Die haben wir immer noch nicht, und wir haben noch nicht einmal vier von ihnen aus diesem Paket ausgerüstet. Deshalb müssen wir die Drohnen intern herstellen. Es ist nicht genug, aber wir haben es getan“, sagte der Präsident.

Selenskyj zufolge wurden während der achtmonatigen Pause, als der US-Kongress keine positive Entscheidung über die Hilfe für die Ukraine treffen konnte, alle Reserven genutzt.

„Wir haben alles genutzt, was wir konnten. Wir haben transferiert, was wir an Reserven haben, was wir in Lagern oder in Reservebrigaden haben, die wir jetzt brauchen. Wir haben alle Waffen genommen, die sie hatten“, sagte er.

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, dass die Ukraine plant, ihre eigenen Waffen im Untergrund zu produzieren. Einer der Hauptgründe für diese Entscheidung ist die Verzögerung bei der Lieferung von Militärhilfe.