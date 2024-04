Der Soldat und Aktivist Pawlo Petrychenko ist an der Front gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Pawlo Petrichenko, ein Soldat der 59. separaten motorisierten Infanteriebrigade, die nach Yakov Gandzyuk benannt ist, und der Autor einer Petition zur Einschränkung von Online-Casinos für Soldaten während des Kriegsrechts war, ist in der Region Donezk gestorben. Über den Tod von Petrichenko berichtete seine Schwester Marina auf Facebook.

„Heute ist in der Region Donezk während eines Kampfeinsatzes mein Bruder, Feldwebel der 59. Brigade Pawel Petritschenko, gestorben“, schrieb sie.

Die Frau bat darum, die Familie nicht zu stören und versprach, sie über Zeit und Ort des Abschieds von dem Soldaten zu informieren.

Vor der groß angelegten Invasion war Pawel ein sozialer Aktivist – ein Teilnehmer des Euromaidan, ein aktiver Teilnehmer der Initiative „Wer hat Katja Gandzyuk bestellt“, ein Organisator von Aktionen zur Unterstützung von Serhij Sternenko. Im März 2022 engagierte er sich für den Aufbau des Freiwilligenzentrums von Serhij Pritula, und im April ging er zu den Streitkräften der Ukraine.

Am 29. März erhielt Petrichenkos Petition zur Einschränkung der Arbeit von Online-Casinos auf der Website des Präsidialamtes mehr als 26 Tausend Stimmen von den 25 Tausend, die für eine Berücksichtigung erforderlich sind. Das letzte Video mit Pawlo, in dem er erklärt, wie weit verbreitet der Online-Casino-Wahn in den Streitkräften der Ukraine ist, wurde am Vortag, dem 14. April, veröffentlicht.