Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein AFU-Kämpfer ist angeblich zu den illegalen Militäreinheiten in der nicht anerkannten „DVR“ übergelaufen. Diese Erklärung gab der so genannte „stellvertretende Leiter der DNR-Volksmiliz“, Eduard Basurin, am Mittwoch, den 11. August, ab.

Ihm zufolge wurde bei „einer vorläufigen Befragung festgestellt, dass der Grund für die Flucht die geringe materielle Unterstützung, die unerträglichen Dienstbedingungen, die Schikanen sowie die mangelnde Unterstützung und der fehlende Schutz in der aktuellen Situation seitens des Kommandos und der Strafverfolgungsbehörden waren“. Basurin fügte hinzu, dass die Ermittlungen gegen den ukrainischen Soldaten im Gange seien und die Ergebnisse später bekannt gegeben würden.

„Da sich der Krieg in die Länge gezogen hat, gibt es auch Soldaten, die bereits an den Kampf gewöhnt sind. Aber es gibt eine allgemeine Tendenz zur Desertion. Es gibt Fälle von Überläufern auf die Seite des Donbass, und es gibt auch Massendesertationen. Und das letztere Phänomen kommt häufiger vor“, kommentierte Aleksandr Boroday, ehemaliger Vorsitzender des sogenannten Ministerrats der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk, die Situation.

Der Generalstab, das Kommando der Vereinigten Streitkräfte und die AFU haben sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert, falls er sich ereignet hat.

Wie Vesti.ua berichtet:

* Vertreter illegaler bewaffneter Gruppen beschossen Stellungen der ukrainischen Armee im Donbass und verwundeten dabei drei Soldaten der ukrainischen Streitkräfte.

* Ljudmila Denysowa hat die Leiterin des UN-Kinderhilfswerks (UNICEF) in der Ukraine gebeten, sich für die Achtung der Rechte von Kindern einzusetzen, die in den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk (DNR) leben, und zu verhindern, dass Kinder in den bewaffneten Konflikt hineingezogen werden.