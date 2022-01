Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Soldat starb nach einer Silvesterparty in der Region Odessa. Dies teilte der Pressedienst der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Militär- und Verteidigungsangelegenheiten in der südlichen Region mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Verfahren wegen Fahrlässigkeit von Militärbeamten der Militäreinheit der Streitkräfte der Ukraine in der Region Odessa (Teil 3 des Artikels 425 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Kommando am 30. Dezember ein Neujahrsfest in der Militäreinheit organisierte. Nach der Party kehrten drei Vertragsbedienstete in stark alkoholisiertem Zustand in das Wohnheim zurück.

„Einige Zeit später wurde einer der Soldaten bewusstlos aufgefunden, sein Tod wurde von einem Ambulanzteam festgestellt. Die beiden anderen Soldaten wurden in schwerem Zustand in das Militärmedizinische Zentrum der Südregion der Ukraine eingeliefert“, heißt es in dem Bericht. die Polizei

hat bereits am 30. Dezember ein Strafverfahren wegen „vorsätzlichen Mordes“ eingeleitet. Ermittler und Staatsanwälte untersuchen die Umstände der Tragödie, eine Reihe gerichtsmedizinischer Untersuchungen wurde angeordnet, und Zeugen werden befragt.

Lokale Medien berichten, dass sich der Vorfall im Dorf Radostnoje, Bezirk Beljajewski, ereignet hat und die Soldaten möglicherweise durch minderwertigen Alkohol vergiftet wurden.