Am Sonntag werden die Einwohner Kiews aufgefordert, auf ihr Auto zu verzichten und erhalten einen Rabatt auf Fahrräder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Anlässlich des Weltautofreien Tages am Sonntag, den 22. September, ruft die Kiewer Stadtverwaltung die Kiewer Bürger dazu auf, auf ihr Auto zu verzichten und bietet einen 20%igen Rabatt auf die Nutzung von Fahrrädern und Elektrorollern von BikeNow an.

Dies teilte der Pressedienst der Kiewer Stadtverwaltung mit.

„Nach verschiedenen Schätzungen liegt der Anteil der Luftemissionen aus mobilen Quellen in den großen Städten der Ukraine bei etwa 80-85%. In Kiew sind Kraftfahrzeuge die Hauptquelle der Luftverschmutzung“, heißt es in der Erklärung.

Die KCSA bietet in Zusammenarbeit mit BikeNow einen Rabatt von 20% auf die Nutzung der Motorroller und Fahrräder des Unternehmens an. Der Rabatt ist den ganzen Tag über gültig und wird automatisch angewendet.