Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das spanische Militär in Valencia hat seine ukrainischen Kollegen in der Wartung von Patriot-Raketensystemen geschult. Dies berichtete die spanische Zeitung El Mundo unter Berufung auf das Verteidigungshauptquartier des Landes am Freitag, den 2. Februar.

Spanien schult das ukrainische Militär in der Wartung der „archaisch komplexen“ Plattform des Patriot-Raketensystems.

„Die Ausbildung wird von Mitgliedern der Kommandoeinheiten der Flugabwehrartillerie (RAAA) des Hauptquartiers des Marinekorps, der Referenzeinheit für diesen Waffentyp, durchgeführt“, schreiben die Journalisten.

_________________________

Die Ukraine verfügt über Luftabwehrsysteme der gesamten Nomenklaturliste, die sie mit westlichen Partnern ausgehandelt hat.

Allerdings brauchen diese Systeme mehr. Insbesondere, so der Sprecher der Luftwaffe Jurij Ihnat, braucht die Ukraine mehr Systeme wie Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, um das Land und die Objekte zu schützen, die der Feind anzugreifen und zu zerstören versuchen wird.

Erinnern Sie sich, Spanien wird an der Koalition im Ramstein-Format in den Bereichen maritime Sicherheit, Artillerie, landgestützte Luftverteidigung, Informationstechnologie und Minenräumung teilnehmen.