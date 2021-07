Spiel in Rom und ukrainischer Zucker in Russland: Was am Abend des 3. Juli geschah

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Samstag, den 3. Juli, verlor die ukrainische Nationalmannschaft in einem Viertelfinalspiel der Euro 2020 in Rom gegen die Nationalmannschaft von England. Bereits in der ersten Halbzeit kassierten die Ukrainer in den ersten Minuten des Spiels ein Gegentor. Weitere drei Tore erzielte England in der zweiten Halbzeit, und zwar ebenfalls von der ersten Minute an auf dem Feld. Damit verließ die Ukraine die Europameisterschaft, an der sie zum dritten Mal in Folge teilnahm, vorzeitig.

Die tschechische Nationalmannschaft wiederum verlor im 1/4-Finale der Euro-2020 in Baku gegen Dänemark mit 1:2. Der Spielstand wurde in der fünften Spielminute eröffnet. Die tschechische Mannschaft konnte nur ein Tor erzielen, und das auch nur in der zweiten Halbzeit. So erreichte die dänische Mannschaft das Halbfinale, wo sie gegen den Sieger der Ukraine, die Mannschaft von England, spielen wird.

Der Cheftrainer der ukrainischen Nationalmannschaft Andriy Shevchenko hat sich bereits zur Niederlage seiner Schützlinge geäußert. Er glaubt, dass während des Spiels zwischen den Teams der Ukraine und England, die Ukrainer „erstellt viele Momente“, aber „nicht erfüllen viele Episoden. Mehr lesen…

Die russische Regierung hat die Liste der Produkte, die nicht aus der Ukraine importiert werden dürfen, erweitert. Eine entsprechende Resolution erschien auf dem russischen Portal für juristische Informationen. Die „schwarze Liste“ umfasst Zucker, Nudeln, Gerste, Palmöl und viele andere Produkte – die gesamte Liste finden Sie hier.

Gleichzeitig unterzeichnete der russische Präsident Putin die Nationale Sicherheitsstrategie der Russischen Föderation – das Dokument wurde ebenfalls am 3. Juli veröffentlicht. In einer eigenen Zeile des Dokuments heißt es „Stärkung der brüderlichen Beziehungen zwischen dem russischen, belarussischen und ukrainischen Volk“.

Der Cheftrainer der Nationalmannschaft der Ukraine im Sportturnen wird der Veruntreuung von einer Viertelmillion Griwna verdächtigt. Kiew Stadt Staatsanwaltschaft sagt, dass dieser Trainer für 2019 – 2020 „durch Missbrauch des Amtes“ begangen Veruntreuung von Mitteln der Abteilung „Ukrsportobespecheniya“. Die Rede ist vom Ehrentrainer der Ukraine Gennadiy Sartinskiy.

Achteinhalb Tonnen Palmöl wurden im Schwarzen Meer in Odessa verschüttet. Der Unfall ereignete sich beim Entladen vom Schiff. Es kam zu einem unkontrollierten Austritt eines Gemisches aus Palmöl und Palmstearin in das Wasser. Dies war auf den Fehler des Obermaat des Kapitäns zurückzuführen. 8,5 Tonnen Palmölgemisch ergossen sich in die Wasserfläche. Der Schaden für den Staat wurde auf über 65 Millionen UAH geschätzt. Der stellvertretende Kapitän ist bereits über den Verdacht informiert worden.

Die Registrierung georgischer Bürger für die Impfung mit dem chinesischen Impfstoff Sinopharm sollte am Samstag, den 3. Juli, um die Mittagszeit beginnen, aber sie fand nicht statt. Das spezielle Portal des Gesundheitsministeriums, das für die Online-Impfregistrierung genutzt werden sollte, wurde, wie sich herausstellte, aufgrund von Hackern abgeschaltet.

Die usbekischen Behörden haben den Betrieb von Social-Networking-Sites gesetzlich eingeschränkt und berufen sich dabei auf ein neues Gesetz zur Verarbeitung persönlicher Daten. Dieses Gesetz verpflichtet Internetfirmen dazu, persönliche Daten usbekischer Nutzer im Land zu behalten. Twitter, TikTok, VKontakte und der Messenger Skype wurden gesperrt.

Am Samstag führte die israelische Luftwaffe eine Reihe von Luftangriffen gegen verschiedene Ziele im Gazastreifen durch. Die Luftangriffe waren eine Reaktion auf den Abschuss von Brandbomben aus dem Gazastreifen auf israelische Städte.