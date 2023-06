Sprengung des Wasserkraftwerks Kakhovska: Eindringlinge melden acht Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Acht Bewohner des vorübergehend besetzten Teils der Region Cherson sind infolge der Überflutung der Küstengebiete nach der Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka gestorben. Dies berichteten russische Medien unter Berufung auf die „Besatzungsbehörden“.

Am Morgen des 9. Juni wurde die Leiche einer 84-jährigen Frau in der Überschwemmungszone gefunden. Nach Angaben der russischen Besatzer ist sie die achte Person, die in dem vorübergehend besetzten Teil von Cherson ums Leben gekommen ist.

Es wurde festgestellt, dass etwa 22,3 Tausend Wohngebäude in 17 Siedlungen überflutet wurden. Der Wasserstand in Nowa Kachowka ist um 2 Meter auf 10 Meter gesunken.

„In drei provisorischen Unterbringungszentren sind 1.117 Menschen untergebracht, darunter 110 Kinder und 35 Menschen mit eingeschränkter Mobilität“, so die Angreifer weiter.