Sprengung des Wasserkraftwerks: Es wird eine Verlangsamung des Hochwassers vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach der Sprengung des Wasserkraftwerks Kakhovska wird sich der Wasserstand des Dnjepr stromabwärts verlangsamen, wobei es weiterhin zu erheblichen Überschwemmungen in den Flussgebieten und einigen Siedlungen kommen wird. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen.

„Am 7. und 8. Juni wird es am Dnjepr unterhalb des Kraftwerks Kachowskaja zu einer Verlangsamung des Anstiegs des Wasserspiegels kommen, wobei es weiterhin zu erheblichen Überschwemmungen von Flussgebieten und Teilen von Siedlungen (Wohnungen, Haushalts- und Industrieanlagen) kommen wird: in der Stadt Cherson, in den Bezirken Kachowskaja, Cherson, Beryslawskaja und Skadowskaja des Gebiets Cherson (Gefahrenstufe III – rot)“, heißt es in der Meldung.

Für den 8. und 9. Juni wird für die Einzugsgebiete der Sana und des Dnjestr (Gebiete Lwiw und Iwano-Frankiwsk) ein Wasserstand von 0,2 bis 1 Meter über dem aktuellen Niveau vorhergesagt, ohne dass dies negative Auswirkungen hätte.

Infolge der Sprengung des Kraftwerks Kachowskaja ab der zweiten Tageshälfte des 7. Juni 2023 wird der Wasserstand des Kachowka-Stausees wahrscheinlich unter den kritischen Mindestwerten liegen, die für die Wasserentnahme in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja und Cherson erforderlich sind (Gefahrenstufe III – braun), so der Pressedienst.